Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

Новые подробности появились в деле об убийстве врача мурманского онкологического диспансера.
Сегодня следователи озвучили результат экспертизы. У пациента, который расправился с медиком не было онкологии.
Напомним, трагедия произошла 9 августа. На Игоря Тюленева с ножом напал пациент, который был уверен, что смертельно болен. Как видно на записи камеры наблюдения, мужчина набросился на медика еще в коридоре на глазах посетителей центра. Неожиданно нанес ему несколько ударов ножом. Врач попытался спрятаться в своем кабинете, но убийца нашел его и после расправы покончил с собой.
По данным сыщиков, на преступление он решился после того, как доктор не нашел у него даже намека на злокачественную опухоль. Тот, будучи уверенным в наличии страшного недуга, воспринял это как издевку и решил отомстить.
Напомним, трагедия произошла 9 августа. На Игоря Тюленева с ножом напал пациент, который был уверен, что смертельно болен. Как видно на записи камеры наблюдения, мужчина набросился на медика еще в коридоре на глазах посетителей центра. Неожиданно нанес ему несколько ударов ножом. Врач попытался спрятаться в своем кабинете, но убийца нашел его и после расправы покончил с собой.
По данным сыщиков, на преступление он решился после того, как доктор не нашел у него даже намека на злокачественную опухоль. Тот, будучи уверенным в наличии страшного недуга, воспринял это как издевку и решил отомстить.
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