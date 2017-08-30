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  • 30.08, 20:12
    Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере. медицина, Мурманск, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

    Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

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    Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

    Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

    Названа причина убийства врача в мурманском онкодиспансере

      Новые подробности появились в деле об убийстве врача мурманского онкологического диспансера.

      Сегодня следователи озвучили результат экспертизы. У пациента, который расправился с медиком не было онкологии.

      Напомним, трагедия произошла 9 августа. На Игоря Тюленева с ножом напал пациент, который был уверен, что смертельно болен. Как видно на записи камеры наблюдения, мужчина набросился на медика еще в коридоре на глазах посетителей центра. Неожиданно нанес ему несколько ударов ножом. Врач попытался спрятаться в своем кабинете, но убийца нашел его и после расправы покончил с собой.

      По данным сыщиков, на преступление он решился после того, как доктор не нашел у него даже намека на злокачественную опухоль. Тот, будучи уверенным в наличии страшного недуга, воспринял это как издевку и решил отомстить.

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