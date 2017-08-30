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  • 30.08, 20:13
    Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали. аэропорт Шереметьево, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

    Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

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    Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

    Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

    Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

      Сегодня продолжение получила скандальная история с двумя Gelandwagen, владельцы которых грубо нарушили правила дорожного движения рядом с терминалом аэропорта Шереметьево.

      Внедорожники припарковались на тротуаре, перегородив пешеходные дорожки. Дождавшись своих пассажиров, водители невозмутимо преодолели несколько препятствий в виде бордюров и спокойно направились к выезду. При этом ни охрана, ни полиция Шереметьево не реагировали.

      После того как видеокадры попали в Интернет, реакция правоохранителей все же последовала. Сегодня водителям выписали штраф.

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