Гонявших рядом с Шереметьево лихачей на Gelandwagen оштрафовали

Сегодня продолжение получила скандальная история с двумя Gelandwagen, владельцы которых грубо нарушили правила дорожного движения рядом с терминалом аэропорта Шереметьево.

Внедорожники припарковались на тротуаре, перегородив пешеходные дорожки. Дождавшись своих пассажиров, водители невозмутимо преодолели несколько препятствий в виде бордюров и спокойно направились к выезду. При этом ни охрана, ни полиция Шереметьево не реагировали.



После того как видеокадры попали в Интернет, реакция правоохранителей все же последовала. Сегодня водителям выписали штраф.