Неоконченные книги Терри Пратчетта переехали катком

Неоконченные произведения Терри Пратчетта уничтожили старинным паровым катком по завещанию писателя.
Жесткий диск с неоконченными работами писателя Терри Пратчетта раздавили асфальтоукладчиком, как писатель сам просил в своем завещании. Как сообщил управляющий наследием Пратчетта Роб Уилкинс, это произошло на выставке паровой техники в графстве Дорсет в Великобритании. Он добавил, что найти кого-то, кто согласился бы переехать диск катком, было непросто.
Диск пришлось переехать несколько раз, после чего его положили в камнедробилку, так как повреждений оказалось недостаточно для полного уничтожения накопителя. Остатки жесткого диска будут представлены в музее в Солсбери в сентябре, сообщает Би-би-си.
На диске было 10 неоконченных произведений Пратчетта. Писатель завещал их уничтожить, так как не хотел, чтобы произведения дописали за него.
Писатель Терри Пратчетт умер в 2015 году. Он долго боролся с болезнью Альцгеймера, но не оставлял творчества и продолжал диктовать новые произведения своему помощнику.
За свою карьеру Пратчетт написал более 70 произведений, самыми известными из которых стали романы из цикла «Плоский мир».
Диск пришлось переехать несколько раз, после чего его положили в камнедробилку, так как повреждений оказалось недостаточно для полного уничтожения накопителя. Остатки жесткого диска будут представлены в музее в Солсбери в сентябре, сообщает Би-би-си.
На диске было 10 неоконченных произведений Пратчетта. Писатель завещал их уничтожить, так как не хотел, чтобы произведения дописали за него.
Писатель Терри Пратчетт умер в 2015 году. Он долго боролся с болезнью Альцгеймера, но не оставлял творчества и продолжал диктовать новые произведения своему помощнику.
За свою карьеру Пратчетт написал более 70 произведений, самыми известными из которых стали романы из цикла «Плоский мир».
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