Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 20:13

    Руководство Uber заподозрили в коррупции

    комментировать

    Руководство Uber заподозрили в коррупции

    Руководство Uber заподозрили в коррупции

    Минюст США начал проверку компании Uber, руководство которой подозревается в коррупции.

    Как сообщила газета The Wall Street Journal, в ведомство поступила информация, что руководство Uber могло давать взятки чиновникам иностранных государств в обмен на поддержку деятельности компании.

    Издание отмечает, что в настоящий момент неизвестно, чиновников каких именно стран пытались подкупить руководители Uber. Также неизвестно, одной или нескольких стран касаются эти проверки. Однако если по итогам проверки информация о коррупции подтвердится, в отношении Uber начнется полноцененное расследование.

    В Uber факт проверок подтвердили и заявили о намерении сотрудничать со следствием.

    Ранее сообщалось, что онлайн-сервис по заказу такси Uber официально представил нового генерального директора. У руля компании встал ранее управлявший туристическим сервисом Expedia Дара Хосровшахи. Основатель Uber Трэвис Каланик оставил пост генерального директора из-за череды скандалов. Правоохранители предъявляли компании ряд претензий в связи с возможным нарушением законов, хотя ни одна из них пока не дошла до суда. Также руководство Uber обвиняли в создании сексистской атмосферы, при которой продвижение женщин по службе существенно затруднялось.

    Штаб-квартира Uber находится в Сан-Франциско (штат Калифорния). Представительства Uber действуют в более чем 500 городах в почти 80 странах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru