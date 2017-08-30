Руководство Uber заподозрили в коррупции

Минюст США начал проверку компании Uber, руководство которой подозревается в коррупции.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, в ведомство поступила информация, что руководство Uber могло давать взятки чиновникам иностранных государств в обмен на поддержку деятельности компании.
Издание отмечает, что в настоящий момент неизвестно, чиновников каких именно стран пытались подкупить руководители Uber. Также неизвестно, одной или нескольких стран касаются эти проверки. Однако если по итогам проверки информация о коррупции подтвердится, в отношении Uber начнется полноцененное расследование.
В Uber факт проверок подтвердили и заявили о намерении сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что онлайн-сервис по заказу такси Uber официально представил нового генерального директора. У руля компании встал ранее управлявший туристическим сервисом Expedia Дара Хосровшахи. Основатель Uber Трэвис Каланик оставил пост генерального директора из-за череды скандалов. Правоохранители предъявляли компании ряд претензий в связи с возможным нарушением законов, хотя ни одна из них пока не дошла до суда. Также руководство Uber обвиняли в создании сексистской атмосферы, при которой продвижение женщин по службе существенно затруднялось.
Штаб-квартира Uber находится в Сан-Франциско (штат Калифорния). Представительства Uber действуют в более чем 500 городах в почти 80 странах.
Издание отмечает, что в настоящий момент неизвестно, чиновников каких именно стран пытались подкупить руководители Uber. Также неизвестно, одной или нескольких стран касаются эти проверки. Однако если по итогам проверки информация о коррупции подтвердится, в отношении Uber начнется полноцененное расследование.
В Uber факт проверок подтвердили и заявили о намерении сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что онлайн-сервис по заказу такси Uber официально представил нового генерального директора. У руля компании встал ранее управлявший туристическим сервисом Expedia Дара Хосровшахи. Основатель Uber Трэвис Каланик оставил пост генерального директора из-за череды скандалов. Правоохранители предъявляли компании ряд претензий в связи с возможным нарушением законов, хотя ни одна из них пока не дошла до суда. Также руководство Uber обвиняли в создании сексистской атмосферы, при которой продвижение женщин по службе существенно затруднялось.
Штаб-квартира Uber находится в Сан-Франциско (штат Калифорния). Представительства Uber действуют в более чем 500 городах в почти 80 странах.
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