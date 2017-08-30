Порошенко возмущен «неприемлемым» ростом цен на сжиженный газ

Пётр Порошенко заявил, что резкий рост цен на сжиженный газ на Украине не останется без реакции власти.
Украинский президент подчеркнул, что уже поручил Антимонопольному комитету принять меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. По словам Порошенко, все поставщики газа будут проверены. Нарушителям антимонопольных правил украинский лидер пригрозил штрафами.
При этом Порошенко в своем Facebook назвал рост цен «неприемлемым» и призвал наладить на Украине собственное производство сжиженного газа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа. Заблокированные объемы поставок из России должны быть компенсированы украинским производством».
Отметим, что стоимость литра сжиженного газа на украинских заправках резко увеличилась с 11 до 16 гривен.
При этом Порошенко в своем Facebook назвал рост цен «неприемлемым» и призвал наладить на Украине собственное производство сжиженного газа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа. Заблокированные объемы поставок из России должны быть компенсированы украинским производством».
Отметим, что стоимость литра сжиженного газа на украинских заправках резко увеличилась с 11 до 16 гривен.
Комментарии