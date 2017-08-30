ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 18:42

    ОБСЕ призвала Украину отказаться от арестов и депортации журналистов

    комментировать

    ОБСЕ призвала Украину отказаться от арестов и депортации журналистов

    ОБСЕ призвала Украину отказаться от арестов и депортации журналистов

    Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Киев не подвергать гонениям иностранных журналистов.

    В Twitter подразделения ОБСЕ по вопросам свободы СМИ опубликован призыв к украинским властям прекратить практику арестов и депортации иностранных журналистов.

    Из сообщения ОБСЕ: «Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ».




    Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook назвал сотрудницу Первого канала «пропагандисткой», подчеркнув, что киевские власти «слишком терпимы к врагу».

    А в СБУ отметили, что похищение Курбатовой абсолютно «законно». «Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    О местонахождении российской журналистки Анны Курбатовой по-прежнему ничего не известно.

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.

    Новости по теме

    Война против журналистов на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru