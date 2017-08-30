ОБСЕ призвала Украину отказаться от арестов и депортации журналистов

Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Киев не подвергать гонениям иностранных журналистов.
В Twitter подразделения ОБСЕ по вопросам свободы СМИ опубликован призыв к украинским властям прекратить практику арестов и депортации иностранных журналистов.
Из сообщения ОБСЕ: «Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ».
Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook назвал сотрудницу Первого канала «пропагандисткой», подчеркнув, что киевские власти «слишком терпимы к врагу».
А в СБУ отметили, что похищение Курбатовой абсолютно «законно». «Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
О местонахождении российской журналистки Анны Курбатовой по-прежнему ничего не известно.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Из сообщения ОБСЕ: «Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ».
.@OSCE_RFoM @harlemdesir calls on #Ukraine not to arrest & deport journalists from other OSCE States #AnnaKurbatova @channelone_rus— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 августа 2017 г.
Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook назвал сотрудницу Первого канала «пропагандисткой», подчеркнув, что киевские власти «слишком терпимы к врагу».
А в СБУ отметили, что похищение Курбатовой абсолютно «законно». «Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
О местонахождении российской журналистки Анны Курбатовой по-прежнему ничего не известно.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Комментарии