Франция будет выдавать визы россиянам за 48 часов

Генконсульство Франции в Москве с 1 ноября будет выдавать визы гражданам РФ за 48 часов.
Франция с 1 ноября упрощает выдачу виз для 10 стран, включая Россию, сообщил генеральный консул Франции в России Марк Седий.
Марк Седий, генконсул Франции: «Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе, России».
Визу за 48 часов смогут получить те, кто обратился в консульство в Москве. Жителям российских регионов необходимо будет прибавить время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион.
Также упрощается процедура снятия отпечатков пальцев. Консульство вводит мобильную биометрию.
Марк Седий: «Учитывая масштаб страны, мы понимаем, что сдача отпечатков может быть проблемой для тех, кто живет далеко от визовых центров. Поэтому с 27 июня мы ввели возможность сдачи отпечатков там, где удобно туристу».
Заказать услугу мобильной биометрии можно на сайте визового центра, сообщает «Интерфакс».
Марк Седий, генконсул Франции: «Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе, России».
Визу за 48 часов смогут получить те, кто обратился в консульство в Москве. Жителям российских регионов необходимо будет прибавить время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион.
Также упрощается процедура снятия отпечатков пальцев. Консульство вводит мобильную биометрию.
Марк Седий: «Учитывая масштаб страны, мы понимаем, что сдача отпечатков может быть проблемой для тех, кто живет далеко от визовых центров. Поэтому с 27 июня мы ввели возможность сдачи отпечатков там, где удобно туристу».
Заказать услугу мобильной биометрии можно на сайте визового центра, сообщает «Интерфакс».
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