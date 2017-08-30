В МВД Украины рассказали, что ждет задержанную журналистку Курбатову

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал, почему журналистку Первого канала Анну Курбатову задержали в Киеве.
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Советник министра заявил, что Курбатову принудительно выдворят с территории страны с последующим запретом въезда за «антиукраинскую деятельность».
При этом Шкиряк в своем Facebook назвал сотрудницу Первого канала «пропагандисткой», подчеркнув, что киевские власти «слишком терпимы к врагу». По его мнению, Курбатову следовало задержать и использовать для обмена.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Позднее в СБУ сообщили, что журналистку депортируют из страны.
Известно, что в последние дни в адрес Курбатовой поступали угрозы, в частности после репортажа о Дне независимости Украины. Накануне же Курбатова сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине.
Отметим, что в связи с задержанием журналистки посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины.
При этом Шкиряк в своем Facebook назвал сотрудницу Первого канала «пропагандисткой», подчеркнув, что киевские власти «слишком терпимы к врагу». По его мнению, Курбатову следовало задержать и использовать для обмена.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Позднее в СБУ сообщили, что журналистку депортируют из страны.
Известно, что в последние дни в адрес Курбатовой поступали угрозы, в частности после репортажа о Дне независимости Украины. Накануне же Курбатова сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине.
Отметим, что в связи с задержанием журналистки посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины.
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