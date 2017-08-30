МВД намерено наказывать фирмы за незаконное трудоустройство мигрантов

МВД намерено штрафовать компании и приостанавливать их деятельность, если они нанимают на работу мигрантов в обход закона.
Министерство внутренних дел намерено привлекать к ответственности компании, которые устраивают на работу иностранцев в обход закона. Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Так, если компания трудоустроит иностранца, у которого в разделе «причина въезда» в миграционной карты не указано «работа», ее будет ждать штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности.
Если фирма нанимает иностранца не по договору, то штраф будет грозить и мигранту (2–5 тысяч рублей), и фирме (250–800 тысяч рублей). Иностранца при этом могут выдворить из страны, а деятельность компании будет приостановлена на срок до 3 месяцев.
В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут усовершенствовать контроль за выполнением гражданами ЕврАзЭС положений договора о союзе, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Так, если компания трудоустроит иностранца, у которого в разделе «причина въезда» в миграционной карты не указано «работа», ее будет ждать штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности.
Если фирма нанимает иностранца не по договору, то штраф будет грозить и мигранту (2–5 тысяч рублей), и фирме (250–800 тысяч рублей). Иностранца при этом могут выдворить из страны, а деятельность компании будет приостановлена на срок до 3 месяцев.
В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут усовершенствовать контроль за выполнением гражданами ЕврАзЭС положений договора о союзе, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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