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  • 30.08, 18:42

    МВД намерено наказывать фирмы за незаконное трудоустройство мигрантов

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    МВД намерено наказывать фирмы за незаконное трудоустройство мигрантов

    МВД намерено наказывать фирмы за незаконное трудоустройство мигрантов

    МВД намерено штрафовать компании и приостанавливать их деятельность, если они нанимают на работу мигрантов в обход закона.

    Министерство внутренних дел намерено привлекать к ответственности компании, которые устраивают на работу иностранцев в обход закона. Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

    Так, если компания трудоустроит иностранца, у которого в разделе «причина въезда» в миграционной карты не указано «работа», ее будет ждать штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности.

    Если фирма нанимает иностранца не по договору, то штраф будет грозить и мигранту (2–5 тысяч рублей), и фирме (250–800 тысяч рублей). Иностранца при этом могут выдворить из страны, а деятельность компании будет приостановлена на срок до 3 месяцев.

    В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут усовершенствовать контроль за выполнением гражданами ЕврАзЭС положений договора о союзе, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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