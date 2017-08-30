Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора: видео

Бегемоты затоптали крокодила, который схватил антилопу гну за ногу и тащил ее в воду.
Посетители национального парка Крюгера в ЮАР сняли нелегкую схватку антилопы с крокодилом, в которую в итоге вмешались бегемоты.
События разворачиваются на берегу озера. Схвативший за ногу антилопу крокодил в течение примерно 8 минут пытается утащить свою жертву под воду, но та отчаянно сопротивляется. За схваткой внимательно наблюдают два бегемота. В тот момент, когда казалось, что судьба антилопы предрешена, они внезапно вступили в бой и буквально растоптали аллигатора.
Видео выложил на YouTube 72-летний пенсионер Мервин ван Вик, наблюдавший за схваткой. В комментариях пользователи высказали сомнение, что бегемоты руководствовались состраданием. Скорее всего, они увидели в антилопе захватчика своей территории, и просто попытались выгнать ее из воды, не заметив крокодила, передает сайт Вести.Ru.
События разворачиваются на берегу озера. Схвативший за ногу антилопу крокодил в течение примерно 8 минут пытается утащить свою жертву под воду, но та отчаянно сопротивляется. За схваткой внимательно наблюдают два бегемота. В тот момент, когда казалось, что судьба антилопы предрешена, они внезапно вступили в бой и буквально растоптали аллигатора.
Видео выложил на YouTube 72-летний пенсионер Мервин ван Вик, наблюдавший за схваткой. В комментариях пользователи высказали сомнение, что бегемоты руководствовались состраданием. Скорее всего, они увидели в антилопе захватчика своей территории, и просто попытались выгнать ее из воды, не заметив крокодила, передает сайт Вести.Ru.
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