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  • 30.08, 18:42

    Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора: видео

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    Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора: видео

    Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора: видео

    Бегемоты затоптали крокодила, который схватил антилопу гну за ногу и тащил ее в воду.

    Посетители национального парка Крюгера в ЮАР сняли нелегкую схватку антилопы с крокодилом, в которую в итоге вмешались бегемоты.

    События разворачиваются на берегу озера. Схвативший за ногу антилопу крокодил в течение примерно 8 минут пытается утащить свою жертву под воду, но та отчаянно сопротивляется. За схваткой внимательно наблюдают два бегемота. В тот момент, когда казалось, что судьба антилопы предрешена, они внезапно вступили в бой и буквально растоптали аллигатора.


    Видео выложил на YouTube 72-летний пенсионер Мервин ван Вик, наблюдавший за схваткой. В комментариях пользователи высказали сомнение, что бегемоты руководствовались состраданием. Скорее всего, они увидели в антилопе захватчика своей территории, и просто попытались выгнать ее из воды, не заметив крокодила, передает сайт Вести.Ru.

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