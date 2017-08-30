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  • 30.08, 18:42

    Трамп заявил о бесполезности разговоров с КНДР

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    Трамп заявил о бесполезности разговоров с КНДР

    Трамп заявил о бесполезности разговоров с КНДР

    Трамп заявил о бесполезности разговоров с КНДР
  • Фото Reuters © 2017

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что политику в отношении Северной Кореи необходимо изменить.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон 25 лет говорил с Пхеньяном, но теперь этому необходимо положить конец.

    Дональд Трамп, президент США: «США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!»



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    Напомним, ранее стало известно, что Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты «Хвасон-12». За испытанием наблюдал Ким Чен Ын, который заявил, что этот пуск стал «прелюдией» к удару по острову Гуам с американской военной базой.

    Совбез ООН на экстренном заседании осудил пуск баллистической ракеты и потребовал от КНДР немедленно прекратить подобные действия. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что проблемы Корейского полуострова следует решать мирным путем.

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