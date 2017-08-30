Трамп заявил о бесполезности разговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что политику в отношении Северной Кореи необходимо изменить.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон 25 лет говорил с Пхеньяном, но теперь этому необходимо положить конец.
Дональд Трамп, президент США: «США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!»
Напомним, ранее стало известно, что Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты «Хвасон-12». За испытанием наблюдал Ким Чен Ын, который заявил, что этот пуск стал «прелюдией» к удару по острову Гуам с американской военной базой.
Совбез ООН на экстренном заседании осудил пуск баллистической ракеты и потребовал от КНДР немедленно прекратить подобные действия. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что проблемы Корейского полуострова следует решать мирным путем.
Дональд Трамп, президент США: «США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!»
The U. S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2017 г.
Напомним, ранее стало известно, что Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты «Хвасон-12». За испытанием наблюдал Ким Чен Ын, который заявил, что этот пуск стал «прелюдией» к удару по острову Гуам с американской военной базой.
Совбез ООН на экстренном заседании осудил пуск баллистической ракеты и потребовал от КНДР немедленно прекратить подобные действия. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что проблемы Корейского полуострова следует решать мирным путем.
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