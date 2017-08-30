Застреливший сослуживца в ходе розыгрыша гвардеец сел на 11 лет

Перовский суд Москвы вынес приговор по делу сотрудника Росгвардии из вневедомственной охраны Сергея Ручкина, который в октябре 2016 года застрелил коллегу в ходе неудачного розыгрыша.
Как сообщает РИА Новости, суд приговорил бывшего росгвардейца к 11 годам колонии.
В ходе процесса Ручкин утверждал, что не собирался убивать сослуживца, а лишь хотел подшутить над ним, и просил квалифицировать преступление как убийство по неосторожности. Однако экспертиза выявила, что действия бывшего росгвардейца были осознанными. По данным экспертов, обвиняемый сначала сдал оружие, а потом забрал его снова, вставил обойму и, подойдя к коллеге, выстрелил ему в голову.
На заседании суда Ручкин полностью признал свою вину и раскаялся.
Напомним, ЧП произошло 18 октября прошлого года в отделе вневедомственной охраны Росгвардии на Кусковской улице в Москве во время сдачи смены. У погибшего остались жена и двое детей.
В ходе процесса Ручкин утверждал, что не собирался убивать сослуживца, а лишь хотел подшутить над ним, и просил квалифицировать преступление как убийство по неосторожности. Однако экспертиза выявила, что действия бывшего росгвардейца были осознанными. По данным экспертов, обвиняемый сначала сдал оружие, а потом забрал его снова, вставил обойму и, подойдя к коллеге, выстрелил ему в голову.
На заседании суда Ручкин полностью признал свою вину и раскаялся.
Напомним, ЧП произошло 18 октября прошлого года в отделе вневедомственной охраны Росгвардии на Кусковской улице в Москве во время сдачи смены. У погибшего остались жена и двое детей.
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