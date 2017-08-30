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  • 30.08, 17:12

    Более 70 работниц фабрики в Камбодже одновременно потеряли сознание

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    Более 70 работниц фабрики в Камбодже одновременно потеряли сознание

    Более 70 работниц фабрики в Камбодже одновременно потеряли сознание

    Семьдесят три работницы текстильной фабрики в Камбодже одновременно упали в обморок по неизвестной причине.

    Семьдесят три работницы текстильной фабрики Berry Apparel в Камбодже одновременно потеряли сознание на рабочих местах. Прибывшие на фабрику врачи, осмотрев их, обнаружили одинаковые симптомы: головокружение, тошноту и тахикардию. Причина обмороков пока неизвестна. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Местные власти закрыли фабрику до выяснения причин происшествия. Всего в среду в цехах работали 2 тысячи человек, но сознание потеряли только 73.

    Это не первый случай массового обморока сотрудников Berry Apparel: в 2011 году там одновременно потеряли сознание 200 человек. Тогда массовый обморок объяснили духотой в цехах, и на фабрике было решено установить вентиляцию. Эксперты, однако, сочли маловероятным одновременный обморок такого количества людей из-за жары и предположили, что из-за аварии или чьей-то халатности в воздухе могло оказаться какое-то отравляющее вещество. Доказать это в 2011 году не удалось.

    В Камбодже находится множество фабрик, производящих одежду и текстильные изделия по заказу известных фирм. Так, Berry Apparel производит одежду бренда H&M. Правозащитники утверждают, что на большинстве фабрик люди работают в очень тяжелых условиях.

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