Более 70 работниц фабрики в Камбодже одновременно потеряли сознание

Семьдесят три работницы текстильной фабрики в Камбодже одновременно упали в обморок по неизвестной причине.
Семьдесят три работницы текстильной фабрики Berry Apparel в Камбодже одновременно потеряли сознание на рабочих местах. Прибывшие на фабрику врачи, осмотрев их, обнаружили одинаковые симптомы: головокружение, тошноту и тахикардию. Причина обмороков пока неизвестна. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Местные власти закрыли фабрику до выяснения причин происшествия. Всего в среду в цехах работали 2 тысячи человек, но сознание потеряли только 73.
Это не первый случай массового обморока сотрудников Berry Apparel: в 2011 году там одновременно потеряли сознание 200 человек. Тогда массовый обморок объяснили духотой в цехах, и на фабрике было решено установить вентиляцию. Эксперты, однако, сочли маловероятным одновременный обморок такого количества людей из-за жары и предположили, что из-за аварии или чьей-то халатности в воздухе могло оказаться какое-то отравляющее вещество. Доказать это в 2011 году не удалось.
В Камбодже находится множество фабрик, производящих одежду и текстильные изделия по заказу известных фирм. Так, Berry Apparel производит одежду бренда H&M. Правозащитники утверждают, что на большинстве фабрик люди работают в очень тяжелых условиях.
Местные власти закрыли фабрику до выяснения причин происшествия. Всего в среду в цехах работали 2 тысячи человек, но сознание потеряли только 73.
Это не первый случай массового обморока сотрудников Berry Apparel: в 2011 году там одновременно потеряли сознание 200 человек. Тогда массовый обморок объяснили духотой в цехах, и на фабрике было решено установить вентиляцию. Эксперты, однако, сочли маловероятным одновременный обморок такого количества людей из-за жары и предположили, что из-за аварии или чьей-то халатности в воздухе могло оказаться какое-то отравляющее вещество. Доказать это в 2011 году не удалось.
В Камбодже находится множество фабрик, производящих одежду и текстильные изделия по заказу известных фирм. Так, Berry Apparel производит одежду бренда H&M. Правозащитники утверждают, что на большинстве фабрик люди работают в очень тяжелых условиях.
Комментарии