Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

Любой желающий в испанском Буньоле смог принять участие в традиционном фестивале «Ла Томатина», в рамках которого люди закидывают друг друга помидорами.

Сражение развернулось в центре города, где собрались тысячи человек. Никаких команд, каждый сам за себя.



Спелые помидоры подвозили грузовиками. Ради праздника уничтожены 160 тонн овощей, поэтому сухим и чистым из этой битвы не вышел никто.