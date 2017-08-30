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  • 30.08, 17:11
    Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах. Испания, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИспанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

    Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

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    Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

    Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

    Испанцы собрались на традиционный фестиваль и устроили битву на помидорах

      Любой желающий в испанском Буньоле смог принять участие в традиционном фестивале «Ла Томатина», в рамках которого люди закидывают друг друга помидорами.

      Сражение развернулось в центре города, где собрались тысячи человек. Никаких команд, каждый сам за себя.

      Спелые помидоры подвозили грузовиками. Ради праздника уничтожены 160 тонн овощей, поэтому сухим и чистым из этой битвы не вышел никто.

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