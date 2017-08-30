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  • 30.08, 17:11
    Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость. дети и подростки, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

    Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

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    Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

    Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

    Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

      Уже в эту субботу на НТВ стартует шоу «Ты супер! Танцы». Десятки юных, талантливых, и по разным причинам оставшихся без попечения родителей участников проекта получили шанс проложить себе дорогу в мир шоу-бизнеса.

      Молодые танцоры едва успели познакомиться друг с другом и расположиться на подмосковной базе проекта, как к ним пожаловал первый звездный гость — давний друг проекта певец Базиль. Под пение артиста участники проекта все вместе продемонстрировали свои танцевальные навыки.

      Базиль: «Ребята, это очень круто! Может, клип снять с вами?»

      До первого выхода на сцену еще несколько дней, но именно они и будут самыми сложными.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Пак.

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