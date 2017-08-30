Участников проекта «Ты супер! Танцы» посетил звездный гость

Уже в эту субботу на НТВ стартует шоу «Ты супер! Танцы». Десятки юных, талантливых, и по разным причинам оставшихся без попечения родителей участников проекта получили шанс проложить себе дорогу в мир шоу-бизнеса .

Молодые танцоры едва успели познакомиться друг с другом и расположиться на подмосковной базе проекта, как к ним пожаловал первый звездный гость — давний друг проекта певец Базиль. Под пение артиста участники проекта все вместе продемонстрировали свои танцевальные навыки.



Базиль: «Ребята, это очень круто! Может, клип снять с вами?»



До первого выхода на сцену еще несколько дней, но именно они и будут самыми сложными.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Пак.