В ОАЭ после обращения Кадырова закрыли дело режиссера Манукяна

Суд
Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, которого задержали за съемки с использованием дрона.
Россиянин освобожден от уголовной ответственности после обращения Рамзана Кадырова к представителям руководства ОАЭ, с которыми глава Чечни поддерживает теплые отношения.
Теперь принимаются меры для освобождения Манукяна от возможного штрафа. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, в ближайшее время режиссер сможет вернуться домой.
Манукян, создатель фильма «Прерванная песня», был задержан в конце мая 2017 года, когда он вместе с братом прилетел в Абу-Даби, чтобы снять на видео свадьбу своих знакомых. Для этого режиссер решил использовать дрон, применение которых в ОАЭ запрещено. Россиянину грозило лишение свободы на три и более года с крупным штрафом.
Теперь принимаются меры для освобождения Манукяна от возможного штрафа. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, в ближайшее время режиссер сможет вернуться домой.
Манукян, создатель фильма «Прерванная песня», был задержан в конце мая 2017 года, когда он вместе с братом прилетел в Абу-Даби, чтобы снять на видео свадьбу своих знакомых. Для этого режиссер решил использовать дрон, применение которых в ОАЭ запрещено. Россиянину грозило лишение свободы на три и более года с крупным штрафом.
Комментарии