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  • 30.08, 17:11

    В ОАЭ после обращения Кадырова закрыли дело режиссера Манукяна

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    В ОАЭ после обращения Кадырова закрыли дело режиссера Манукяна

    В ОАЭ после обращения Кадырова закрыли дело режиссера Манукяна

    Суд Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, которого задержали за съемки с использованием дрона.

    Россиянин освобожден от уголовной ответственности после обращения Рамзана Кадырова к представителям руководства ОАЭ, с которыми глава Чечни поддерживает теплые отношения.

    Теперь принимаются меры для освобождения Манукяна от возможного штрафа. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, в ближайшее время режиссер сможет вернуться домой.

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    В Дубае арестован российский режиссер за съемки квадрокоптером
    Манукян, создатель фильма «Прерванная песня», был задержан в конце мая 2017 года, когда он вместе с братом прилетел в Абу-Даби, чтобы снять на видео свадьбу своих знакомых. Для этого режиссер решил использовать дрон, применение которых в ОАЭ запрещено. Россиянину грозило лишение свободы на три и более года с крупным штрафом.

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