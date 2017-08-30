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  • 30.08, 17:12
    Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube. YouTube, Интернет, награды и премии, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

    Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

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    Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

    Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

    Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

      Телеканал НТВ активно расширяет интернет-аудиторию, и подтверждением тому стала премия, которую мы получили от портала YouTube.

      Это значит, что у НТВ на YouTube уже больше миллиона подписчиков. Зрители охотно смотрят проект «Ты супер», программу «Секрет на миллион», наши сериалы и, конечно, новости.

      И вот еще говорящие сами за себя цифры, и это только с начала этого года: 850 миллионов просмотров, общее время просмотра с начала года — более 28 тысяч лет, сериалы НТВ смотрели более 350 миллионов раз.

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