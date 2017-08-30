Телеканал НТВ получил премию «Золотая кнопка» от YouTube

Телеканал НТВ активно расширяет
интернет-аудиторию, и подтверждением тому стала премия, которую мы получили от портала YouTube.
Это значит, что у НТВ на YouTube уже больше миллиона подписчиков. Зрители охотно смотрят проект «Ты супер», программу «Секрет на миллион», наши сериалы и, конечно, новости.
И вот еще говорящие сами за себя цифры, и это только с начала этого года: 850 миллионов просмотров, общее время просмотра с начала года — более 28 тысяч лет, сериалы НТВ смотрели более 350 миллионов раз.
И вот еще говорящие сами за себя цифры, и это только с начала этого года: 850 миллионов просмотров, общее время просмотра с начала года — более 28 тысяч лет, сериалы НТВ смотрели более 350 миллионов раз.
Комментарии