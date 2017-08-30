Задержанному за избиение блогера в Парке Горького грозит 15 лет тюрьмы

В Хамовническом суде Москвы решается вопрос о мере пресечения для сына актера из телесериала «Интерны» Корнея Макарова.
Следствие предъявило обвинение сыну актера из телесериала «Интерны» Корнею Макарову, подозреваемому в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве, сообщает ТАСС.
Макарову предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», по которой грозит до 15 лет лишения свободы.
Нападение на 29-летнего Станислава Думкина произошло 13 августа. Молодой человек гулял с друзьями в Парке имени Горького, к нему подошли неизвестные, сбили с его головы шляпу и начали избивать. Мужчину увезли в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
Личность подозреваемого установили с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.
Макарову предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», по которой грозит до 15 лет лишения свободы.
Нападение на 29-летнего Станислава Думкина произошло 13 августа. Молодой человек гулял с друзьями в Парке имени Горького, к нему подошли неизвестные, сбили с его головы шляпу и начали избивать. Мужчину увезли в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
Личность подозреваемого установили с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.
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