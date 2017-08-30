Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Адыгеи с временно исполняющим обязанности главы республики Муратом Кумпиловым.

Президент спросил о готовности к новому учебному году, а также процитировал обращения жителей региона, которые поступили во время прямой линии.



Владимир Путин, президент РФ: «Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы как бывший премьер не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это ваше внимание: крыша течет в классах, грибок и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок — все лежит на плечах родителей, в школе нет спортзала, нет даже туалета. Надо, конечно, на качество школьных зданий и вообще школьной инфраструктуры обратить особое внимание. Это не случайная информация».



Также Путин передал Кумпилову папку с обращениями жителей региона, поступившими на прямую линию, и обратил внимание на продажу койко-мест в стационарах республики.

