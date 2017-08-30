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  • 30.08, 17:11
    Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши. Адыгея, больницы, здравоохранение, прямая линия, Путин, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

    Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

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    Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

    Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

    Путин вручил главе Адыгеи папку с жалобами на протекающие школьные крыши

      Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Адыгеи с временно исполняющим обязанности главы республики Муратом Кумпиловым.

      Президент спросил о готовности к новому учебному году, а также процитировал обращения жителей региона, которые поступили во время прямой линии.

      Владимир Путин, президент РФ: «Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы как бывший премьер не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это ваше внимание: крыша течет в классах, грибок и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок — все лежит на плечах родителей, в школе нет спортзала, нет даже туалета. Надо, конечно, на качество школьных зданий и вообще школьной инфраструктуры обратить особое внимание. Это не случайная информация».

      Также Путин передал Кумпилову папку с обращениями жителей региона, поступившими на прямую линию, и обратил внимание на продажу койко-мест в стационарах республики.

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