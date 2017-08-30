В Минздраве предложили отбирать детей у ВИЧ-диссидентов

Минздрав обратился к уполномоченному по правам ребенка, чтобы решить проблему детей с
ВИЧ-инфекцией, родители которых лишают их лечения.
В ведомстве считают, что в законе должна быть закреплена норма об изъятии детей из семей ВИЧ-диссидентов.
Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ: «На законодательном уровне закрепить такое положение. Когда возникает угроза жизни ребенка, должно быть: первое — предупреждение, а второе — изъятие ребенка из семьи и лечение его».
При этом специалист сослался на зарубежный опыт. По словам Воронина, во многих странах, в том числе западных, с родителями, которые отказываются лечить своих детей, пытаются разговаривать, но когда видят, что состояние ребенка ухудшилось, его изымают из семьи, передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге скончался ВИЧ-позитивный ребенок, родители которого отказывались его лечить, ссылаясь на религиозные убеждения. Кроме того, недавно в Тюмени суд прекратил дело против женщины, которая не хотела помогать своей дочке с ВИЧ-инфекцией.
Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ: «На законодательном уровне закрепить такое положение. Когда возникает угроза жизни ребенка, должно быть: первое — предупреждение, а второе — изъятие ребенка из семьи и лечение его».
При этом специалист сослался на зарубежный опыт. По словам Воронина, во многих странах, в том числе западных, с родителями, которые отказываются лечить своих детей, пытаются разговаривать, но когда видят, что состояние ребенка ухудшилось, его изымают из семьи, передает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге скончался ВИЧ-позитивный ребенок, родители которого отказывались его лечить, ссылаясь на религиозные убеждения. Кроме того, недавно в Тюмени суд прекратил дело против женщины, которая не хотела помогать своей дочке с ВИЧ-инфекцией.
Комментарии