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  • 30.08, 17:11

    В Минздраве предложили отбирать детей у ВИЧ-диссидентов

    1 комментарий

    В Минздраве предложили отбирать детей у ВИЧ-диссидентов

    В Минздраве предложили отбирать детей у <nobr>ВИЧ-диссидентов</nobr>

    Минздрав обратился к уполномоченному по правам ребенка, чтобы решить проблему детей с ВИЧ-инфекцией, родители которых лишают их лечения.

    В ведомстве считают, что в законе должна быть закреплена норма об изъятии детей из семей ВИЧ-диссидентов.

    Евгений Воронин, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ: «На законодательном уровне закрепить такое положение. Когда возникает угроза жизни ребенка, должно быть: первое — предупреждение, а второе — изъятие ребенка из семьи и лечение его».

    При этом специалист сослался на зарубежный опыт. По словам Воронина, во многих странах, в том числе западных, с родителями, которые отказываются лечить своих детей, пытаются разговаривать, но когда видят, что состояние ребенка ухудшилось, его изымают из семьи, передает ТАСС.

    Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге скончался ВИЧ-позитивный ребенок, родители которого отказывались его лечить, ссылаясь на религиозные убеждения. Кроме того, недавно в Тюмени суд прекратил дело против женщины, которая не хотела помогать своей дочке с ВИЧ-инфекцией.

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