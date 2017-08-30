Дочери Трампа не разрешили сидеть в кресле Путина

В Кремле опровергли сообщения о том, что Иванке Трамп проводили экскурсию по рабочему кабинету Путина.

В Кремле опровергли сообщения о том, что дочери президента США Дональда Трампа Иванке в 2006 году разрешили посидеть в кресле Владимира Путина. Слухи об этом распространил в СМИ американский бизнесмен Феликс Сатер. По его словам, во время поездки в Москву в 2006 году Дональду Трампу и его детям была организована экскурсия в рабочий кабинет президента РФ в Кремле, а Иванке Трамп даже разрешили посидеть в кресле Путина.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

