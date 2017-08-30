Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 17:11

    Дочери Трампа не разрешили сидеть в кресле Путина

    комментировать

    Дочери Трампа не разрешили сидеть в кресле Путина

    Дочери Трампа не разрешили сидеть в кресле Путина

    В Кремле опровергли сообщения о том, что Иванке Трамп проводили экскурсию по рабочему кабинету Путина.

    В Кремле опровергли сообщения о том, что дочери президента США Дональда Трампа Иванке в 2006 году разрешили посидеть в кресле Владимира Путина. Слухи об этом распространил в СМИ американский бизнесмен Феликс Сатер. По его словам, во время поездки в Москву в 2006 году Дональду Трампу и его детям была организована экскурсия в рабочий кабинет президента РФ в Кремле, а Иванке Трамп даже разрешили посидеть в кресле Путина.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru