Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию

Глава российского МИДа Сергей Лавров завершает свое турне по странам Персидского залива. Сегодня по итогам переговоров в Дохе министр призвал арабские страны и Катар отказаться от воинственной риторики и разрешить конфликт с помощью компромисса.
По итогам переговоров Лавров пригласил своего катарского коллегу Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани посетить с визитом РФ в любое удобное для него время.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Признательны катарским друзьям за гостеприимство, приглашаю моего коллегу в удобное время посетить РФ».
Лавров затронул тему кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва убеждена, что «нужно искать развязки на основе поиска взаимоприемлемых подходов, на основе отказа от контрпродуктивной воинственной риторики через диалог и компромиссы».
Сергей Лавров: «Мы подтвердили поддержку той посреднической миссии, которую выполняет эмир Кувейта, будем готовы, если стороны сочтут это полезным, внести свой вклад в эти усилия».
Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Решить вопрос сторонам до сих пор не удалось.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Признательны катарским друзьям за гостеприимство, приглашаю моего коллегу в удобное время посетить РФ».
Лавров затронул тему кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва убеждена, что «нужно искать развязки на основе поиска взаимоприемлемых подходов, на основе отказа от контрпродуктивной воинственной риторики через диалог и компромиссы».
Сергей Лавров: «Мы подтвердили поддержку той посреднической миссии, которую выполняет эмир Кувейта, будем готовы, если стороны сочтут это полезным, внести свой вклад в эти усилия».
Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Решить вопрос сторонам до сих пор не удалось.
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