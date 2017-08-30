Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 17:12
    Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию. Ближний Восток, дипломатия, Катар, Лавров. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию

    Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию

    комментировать
    Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию

    Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию

    Лавров в Дохе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию
    • Фото: ТАСС

      • Глава российского МИДа Сергей Лавров завершает свое турне по странам Персидского залива. Сегодня по итогам переговоров в Дохе министр призвал арабские страны и Катар отказаться от воинственной риторики и разрешить конфликт с помощью компромисса.

      По итогам переговоров Лавров пригласил своего катарского коллегу Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани посетить с визитом РФ в любое удобное для него время.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Признательны катарским друзьям за гостеприимство, приглашаю моего коллегу в удобное время посетить РФ».

      Лавров затронул тему кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва убеждена, что «нужно искать развязки на основе поиска взаимоприемлемых подходов, на основе отказа от контрпродуктивной воинственной риторики через диалог и компромиссы».

      Сергей Лавров: «Мы подтвердили поддержку той посреднической миссии, которую выполняет эмир Кувейта, будем готовы, если стороны сочтут это полезным, внести свой вклад в эти усилия».

      Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Решить вопрос сторонам до сих пор не удалось.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru