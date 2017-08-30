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  • 30.08, 15:40

    Порошенко попросил львовских школьников рассказать о «фантастической Украине» в Донбассе

    1 комментарий

    Порошенко попросил львовских школьников рассказать о «фантастической Украине» в Донбассе

    Порошенко попросил львовских школьников рассказать о «фантастической Украине» в Донбассе

    Пётр Порошенко предложил львовским школьникам отправиться в образовательные учреждения в Донецкой области, чтобы обеспечить «соборность Украины».

    Во время открытия школы во Львовской области украинский президент предложил учащимся отправится в Донбасс, чтобы там рассказать об Украине.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «И у меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой. Если бы лучшие школы Львовщины взяли шефство над одной школой на Донбассе. Власть центральная, власть областная обеспечат, чтобы вы имели возможность туда поехать, чтобы вы рассказали, какая фантастическая Украина, каким фантастическим является украинский язык, каким является наше государство».

    При этом Порошенко подчеркнул, что очень рассчитывает на школьников, которые «являются настоящими украинцами» и теперь могут помочь «целому краю быть по-настоящему украинским», передает «112 Украина».


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