Владимир Кличко написал книгу о бизнес-стратегиях на немецком языке

Завершивший карьеру боксер Владимир Кличко представил в Берлине свою первую книгу.
Украинский боксер Влдаимир Кличко презентовал в Берлине свою первую книгу. Она называется «Управление вызовами» и посвящена бизнес-стратегиям. В книге, которая пока издана только на немецком языке, Кличко описывает 12 бизнес-тактик, которые помогли ему в достижении целей. Кроме того, в книге боксер рассказывает о себе и о своих жизненных принципах.
Во время презентации Кличко заявил, что начинает свою «вторую карьеру» и что она будет «не менее захватывающая, чем первая», сообщает украинское издание «Апостроф».
41-летний Владимир Кличко — бывший обладатель чемпионских титулов по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Всего за свою профессиональную карьеру он потерпел лишь пять поражений, в том числе последний бой он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа 29 апреля.
В начале августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры и о решении начать «следующую главу» своей жизни.
Во время презентации Кличко заявил, что начинает свою «вторую карьеру» и что она будет «не менее захватывающая, чем первая», сообщает украинское издание «Апостроф».
41-летний Владимир Кличко — бывший обладатель чемпионских титулов по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Всего за свою профессиональную карьеру он потерпел лишь пять поражений, в том числе последний бой он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа 29 апреля.
В начале августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры и о решении начать «следующую главу» своей жизни.
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