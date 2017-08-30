Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 15:40

    Владимир Кличко написал книгу о бизнес-стратегиях на немецком языке

    1 комментарий

    Владимир Кличко написал книгу о бизнес-стратегиях на немецком языке

    Владимир Кличко написал книгу о <nobr>бизнес-стратегиях</nobr> на немецком языке

    Завершивший карьеру боксер Владимир Кличко представил в Берлине свою первую книгу.

    Украинский боксер Влдаимир Кличко презентовал в Берлине свою первую книгу. Она называется «Управление вызовами» и посвящена бизнес-стратегиям. В книге, которая пока издана только на немецком языке, Кличко описывает 12 бизнес-тактик, которые помогли ему в достижении целей. Кроме того, в книге боксер рассказывает о себе и о своих жизненных принципах.

    Во время презентации Кличко заявил, что начинает свою «вторую карьеру» и что она будет «не менее захватывающая, чем первая», сообщает украинское издание «Апостроф».

    41-летний Владимир Кличко — бывший обладатель чемпионских титулов по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Всего за свою профессиональную карьеру он потерпел лишь пять поражений, в том числе последний бой он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа 29 апреля.

    смотретьВладимир Кличко объяснил решение завершить боксерскую карьеру
    Владимир Кличко объяснил решение завершить боксерскую карьеру
    В начале августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры и о решении начать «следующую главу» своей жизни.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru