Ученые установили связь между походкой и риском смерти от сердечных болезней

Британские исследователи установили, как походка человека влияет на здоровье сердца.
В отчете говорится, что особенно рискуют умереть от болезней сердца люди, которые медленно ходят. Этот вывод сделан на основе шестилетнего наблюдения, в котором участвовали 420 тысяч британцев в возрасте 39–74 лет. На сердечные недуги на момент начала исследования никто из них не жаловался, все прошли тесты на уровень физической подготовки, всем предписывалось сообщать, в каком темпе они обычно ходят — медленном, умеренном или быстром.
За время наблюдений 8598 участников скончались, 1654 из них — от сердечных заболеваний. Оказалось, что среди тех, кто называл свою походку медленной, риск смерти был в 1,8–2,4 раза выше, чем у тех, кто передвигался быстро. Особенно высок риск оказался для людей с недостаточной массой тела. Это могло говорить о плохом питании или потере мышечной ткани в пожилом возрасте.
Кроме того, у людей, ходивших медленно, показатели тестов были хуже, чем у тех, кто ходил быстро. Эксперты считают, что анализ скорости походки позволит выявлять людей с плохой физической подготовкой, которые рискуют заработать болезни сердца, а физические нагрузки помогут эту опасность минимизировать, передает Газета.Ru.
За время наблюдений 8598 участников скончались, 1654 из них — от сердечных заболеваний. Оказалось, что среди тех, кто называл свою походку медленной, риск смерти был в 1,8–2,4 раза выше, чем у тех, кто передвигался быстро. Особенно высок риск оказался для людей с недостаточной массой тела. Это могло говорить о плохом питании или потере мышечной ткани в пожилом возрасте.
Кроме того, у людей, ходивших медленно, показатели тестов были хуже, чем у тех, кто ходил быстро. Эксперты считают, что анализ скорости походки позволит выявлять людей с плохой физической подготовкой, которые рискуют заработать болезни сердца, а физические нагрузки помогут эту опасность минимизировать, передает Газета.Ru.
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