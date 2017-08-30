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  • 30.08, 15:40

    В Киеве похищена российская журналистка Анна Курбатова

    1 комментарий
    В Киеве похищена российская журналистка Анна Курбатова

    В Киеве похищена российская журналистка Анна Курбатова

    В Киеве похищена российская журналистка Анна Курбатова

    Из украинской столицы поступают сообщения о похищении сотрудницы Первого канала Анны Курбатовой.

    Информацию об инциденте агентству РИА Новости подтвердили в пресс-службе Первого канала, где работает Курбатова. Сообщается, что женщину увезли в неизвестном направлении.

    На днях стало известно, что Курбатова попала в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Это произошло после выхода ее сюжета о праздновании Дня независимости Украины.

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