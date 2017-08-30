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  • 30.08, 15:40

    В Донбассе попала под обстрел съемочная группа «России 24»

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    В Донбассе попала под обстрел съемочная группа «России 24»

    В Донбассе попала под обстрел съемочная группа «России 24»

    В Донбассе попала под обстрел съемочная группа «России 24»

    Съемочная группа телеканала «Россия-24» попала под огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины. К счастью, никто из журналистов не пострадал.

    По данным ТАСС, полученным в пресс-службе телеканала, журналисты готовили репортаж о нарушениях режима прекращения огня.

    Александр Сладков, военный корреспондент: «Огонь был открыт с украинских позиций. Мы не успели доехать до передовой, и уже раздалась стрельба. Самое страшное, что это происходило не на передовой — до нее было 600 метров, а рядом с населенными пунктами».

    Напомним, договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие, которое решили назвать «школьным», вступило в силу с полуночи 25 августа. Однако обстрелы не прекратились. В ДНР полагают, что украинские военные готовятся сорвать режим прекращения огня: подтягивают к линии соприкосновения танки, усиливают разведку и готовят диверсионные группы. В свою очередь Киев обвиняет в нарушении перемирия непризнанные республики.


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