Юные футболисты из Челябинска устроили пьяную вечеринку на детской площадке

Начинающие футболисты из Челябинска, подражая звездам отечественного футбола, устроили алкогольную вечеринку на детской площадке во дворе. Последствия мероприятия очевидцы сняли на видео.
На кадрах попавшего в Сеть видео видно, как под горкой на детской площадке без сознания лежат подростки — участники юношеской футбольной команды. На ногах едва держится только 13-летний голкипер Валера. Слабым голосом мальчик сообщает, что спортсмены отравились в кафе.
Однако алкогольное амбре, витающее над детской площадкой, все расставило на места. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой. Медики привели школьников в чувство и разнесли по домам. Врачи уверены: если бы не прохожие, которые обнаружили дремлющую команду, последствия могли быть куда печальнее. Экстренная помощь спасла школьников от тяжелейшего отравления.
Позже вратарь Валера признался, что ребятам захотелось почувствовать себя настоящими звездами футбола. Очень уж впечатлила их вечеринка, которую устроили наши спортсмены в Монако после фиаско на чемпионате Европы в прошлом году.
Валерий, вратарь футбольной команды: «Я не против и не за был. Мы нашли дядьку, говорим: „Купите нам водки“. Он: „Давайте деньги“. Через десять минут возвращается с водкой. Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был „Тархун“. Потом мы как бы качались. Страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи».
Помимо взбучки от матерей и отцов юным спортсменам досталось и от инспекторов ПДН. С ними провели профилактические беседы, а родителей оштрафовали за то, что не уследили за молодыми звездами челябинского футбола.
Евгений Томилов, инспектор ПДН: «В отношении родителей троих несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении. Родители еще одного ребенка уведомлены об необходимости явиться для составления протокола».
Кроме того, проштрафившихся футболистов отстранили от участия в соревнованиях. До тех пор, пока они не докажут, что усвоили урок, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Однако алкогольное амбре, витающее над детской площадкой, все расставило на места. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой. Медики привели школьников в чувство и разнесли по домам. Врачи уверены: если бы не прохожие, которые обнаружили дремлющую команду, последствия могли быть куда печальнее. Экстренная помощь спасла школьников от тяжелейшего отравления.
Позже вратарь Валера признался, что ребятам захотелось почувствовать себя настоящими звездами футбола. Очень уж впечатлила их вечеринка, которую устроили наши спортсмены в Монако после фиаско на чемпионате Европы в прошлом году.
Валерий, вратарь футбольной команды: «Я не против и не за был. Мы нашли дядьку, говорим: „Купите нам водки“. Он: „Давайте деньги“. Через десять минут возвращается с водкой. Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был „Тархун“. Потом мы как бы качались. Страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи».
Помимо взбучки от матерей и отцов юным спортсменам досталось и от инспекторов ПДН. С ними провели профилактические беседы, а родителей оштрафовали за то, что не уследили за молодыми звездами челябинского футбола.
Евгений Томилов, инспектор ПДН: «В отношении родителей троих несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении. Родители еще одного ребенка уведомлены об необходимости явиться для составления протокола».
Кроме того, проштрафившихся футболистов отстранили от участия в соревнованиях. До тех пор, пока они не докажут, что усвоили урок, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
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