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  • 30.08, 15:40
    Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео. Иркутск, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

    Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

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    Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

    Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

    Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

      В Иркутске стражи порядка объявили награду за информацию о налетчиках, которые ворвались в офис организации, выдающей микрозаймы.

      Преступление попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как в помещение заходят двое молодых людей, у одного из них в руках — обрез охотничьего ружья. Угрожая кассиру, преступники потребовали достать из сейфа всю наличность.

      Лица налетчиков были скрыты, но потерпевшая смогла без труда описать преступников. Ориентировки разосланы во все дежурные части города и в соседние регионы.

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