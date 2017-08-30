Вооруженное ограбление офиса микрозаймов попало на видео

В Иркутске стражи порядка объявили награду за информацию о налетчиках, которые ворвались в офис организации, выдающей микрозаймы.

Преступление попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как в помещение заходят двое молодых людей, у одного из них в руках — обрез охотничьего ружья. Угрожая кассиру, преступники потребовали достать из сейфа всю наличность.



Лица налетчиков были скрыты, но потерпевшая смогла без труда описать преступников. Ориентировки разосланы во все дежурные части города и в соседние регионы.

