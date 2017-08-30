В Татарстане врачи будут следить за сном водителей автобусов

После ДТП с автобусом, в котором погибли 14 человек, в Татарстане начали обследовать водителей автобусов и большегрузов.
Следователи озвучили причину страшного ДТП, которое произошло в Татарстане в начале июля. По данным сыщиков, водитель автобуса уснул за рулем, из-за чего автобус врезался в КамАЗ, опрокинулся и загорелся. Жертвами катастрофы стали 14 человек.
Это не первый подобный случай за последнее время, поэтому в областном управлении ГИБДД решили усилить контроль над здоровьем шоферов. За сном водителей автобусов и большегрузов будут следить врачи. Специальный проект называется «Не спи за рулем», его цель — отследить возможные нарушения сна у водителей. Их будут укладывать спать в специальном центре, где медики с помощью особых приборов отследят, удалось ли им выспаться.
В ближайшее время проверить казанские инспекторы намерены всех водителей общественного транспорта. Тех, у кого выявят серьезные нарушения со сном, направят на обследование в специальные клиники. Отказавшимся могут и вовсе запретить садиться за руль.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.
Это не первый подобный случай за последнее время, поэтому в областном управлении ГИБДД решили усилить контроль над здоровьем шоферов. За сном водителей автобусов и большегрузов будут следить врачи. Специальный проект называется «Не спи за рулем», его цель — отследить возможные нарушения сна у водителей. Их будут укладывать спать в специальном центре, где медики с помощью особых приборов отследят, удалось ли им выспаться.
В ближайшее время проверить казанские инспекторы намерены всех водителей общественного транспорта. Тех, у кого выявят серьезные нарушения со сном, направят на обследование в специальные клиники. Отказавшимся могут и вовсе запретить садиться за руль.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.
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