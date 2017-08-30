В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

Совсем не рядовое ДТП попало в объектив камеры регистратора. На перекрестке из-за мокрого после дождя асфальта занесло боевую машину десанта.

866 ДТП

Рязань

На кадрах видно, как БМД двигалась в составе колоны. В какой-то момент на перекрестке механик-водитель не справился с управлением. Во время маневра броневик занесло и отбросило на встречную полосу.



Сразу после столкновения очевидцы поспешили оказать помощь водителю легковушки. Впрочем, серьезных травм мужчина не получил, все обошлось. А вот иномарке предстоит дорогостоящий ремонт.



Ролик тем временем продолжает набирать популярность в Сети.