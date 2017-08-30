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  • 30.08, 15:40
    В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео. ДТП, Рязань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

    В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

    2 комментария
    В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

    В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

    В Рязани броневик протаранил легковушку на перекрестке: видео

      Совсем не рядовое ДТП попало в объектив камеры регистратора. На перекрестке из-за мокрого после дождя асфальта занесло боевую машину десанта.

      На кадрах видно, как БМД двигалась в составе колоны. В какой-то момент на перекрестке механик-водитель не справился с управлением. Во время маневра броневик занесло и отбросило на встречную полосу.

      Сразу после столкновения очевидцы поспешили оказать помощь водителю легковушки. Впрочем, серьезных травм мужчина не получил, все обошлось. А вот иномарке предстоит дорогостоящий ремонт.

      Ролик тем временем продолжает набирать популярность в Сети.

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