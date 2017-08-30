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  • 30.08, 15:40
    Подозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы. медицина, суды, убийства и покушения, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы

    Подозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы

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    Подозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы

    Подозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы

    Подозреваемому в расстреле водителя скорой помощи грозит 15 лет тюрьмы

      Сегодня в Ярославской области начался судебный процесс по резонансному делу — об убийстве водителя «неотложки». На скамье подсудимых — отец пациента.

      После того как медики не смогли спасти молодого человека, который получил тяжелую травму, его отец — Николай Фунтиков — обвинил шофера скорой помощи в нерасторопности. А спустя два дня следователи обнаружили тело сотрудника автопарка.

      Орудие преступления, к слову, до сих пор не найдено. Известно, что это было ружье. Подозреваемый свою причастность к случившемуся отрицает, но наличие частиц пороха на одежде объяснить не может.

      На первом заседании адвокат Фунтикова просил изменить подзащитному меру пресечения и отпустить под домашний арест: проблемы с сердцем обострились. Но суд ходатайство отклонил. Дожидаться приговора Фунтиков будет под стражей. За убийство ему грозит до 15 лет колонии.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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