Задержанный за педофилию покончил с собой в отделе полиции в Южноуральске

В Южноуральске (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства гибели
46-летнего мужчины в камере изолятора временного содержания отдела полиции.
Тело местного жителя было обнаружено накануне, 29 августа. По данным следствия, мужчина, который был задержан по обвинению в педофилии, покончил с собой.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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