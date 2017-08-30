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  • 30.08, 15:40

    Задержанный за педофилию покончил с собой в отделе полиции в Южноуральске

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    Задержанный за педофилию покончил с собой в отделе полиции в Южноуральске

    Задержанный за педофилию покончил с собой в отделе полиции в Южноуральске

    В Южноуральске (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства гибели 46-летнего мужчины в камере изолятора временного содержания отдела полиции.

    Тело местного жителя было обнаружено накануне, 29 августа. По данным следствия, мужчина, который был задержан по обвинению в педофилии, покончил с собой.

    В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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