Опубликовано видео спецоперации по захвату напавшего на патруль ГИБДД бандита

Спецоперация в пригороде Краснодара: этим утром силовики задержали подозреваемого в нападении на инспекторов ГИБДД.
Инцидент произошел в понедельник. Сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находился водитель и двое пассажиров. Во время проверки документов шофер ударил стража порядка, а затем открыл стрельбу. Один из предполагаемых преступников был задержан сразу же. Его подельникам удалось скрыться. Теперь лишь один из них остается на свободе. Информацию обобщил корреспондент НТВ Антон Талпа.
Окружив частный дом, где прятался подозреваемый в нападении на сотрудников ГИБДД, спецназ пошел на штурм. Камера сняла задержание Никиты Медведева. Он пытался бежать, но полицейский не дали ему ни единого шанса.
Элеонора Зайкина, заместитель главы пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Мужчина находился в домовладении своих знакомых в Краснодаре. В момент, когда он увидел полицейских, он попытался скрыться. Однако был тут же задержан, не успев оказать сопротивление».
Оперативная съемка не достаточно полно отражает детали захвата — у стражей порядка просто не было времени: все внимание — на спецоперации. Кстати, Медведев — это второй задержанный в этом громком уголовном деле. Первым схватили Владислава Гмырю. Есть еще и третий злоумышленник Дмитрий Карачкин. Он в бегах.
Теперь задержанному Медведеву предстоит серия допросов. Первым делом следователи намерены выяснить, где скрывается третий вероятный преступник и откуда у подельников автоматы, пистолеты и ружья. Кстати, как говорят стражи порядка, именно Медведев был за рулем иномарки, уходил от погони и даже отстреливался. На видеокадрах экипаж патрульных преследует черную машину. Все происходит на городских улицах. Подозреваемый на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения, пытается оторваться. Обгоняет по встречной через сплошную, резко сворачивает во двор, после останавливает авто у обочины, выходит из салона без страха, что будет схвачен, и открывает шквальный огонь по патрульным. А спустя несколько минут он же провоцирует ДТП. Автомобильный регистратор запечатлел момент столкновения. Затем, бросив иномарку, Никита Медведев убегает с оружием в руках. В погоню бросается полицейский в бронежилете. А на фото видно что во время обыска нашли в брошенном авто. Подробнее — в репортаже НТВ.
Окружив частный дом, где прятался подозреваемый в нападении на сотрудников ГИБДД, спецназ пошел на штурм. Камера сняла задержание Никиты Медведева. Он пытался бежать, но полицейский не дали ему ни единого шанса.
Элеонора Зайкина, заместитель главы пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Мужчина находился в домовладении своих знакомых в Краснодаре. В момент, когда он увидел полицейских, он попытался скрыться. Однако был тут же задержан, не успев оказать сопротивление».
Оперативная съемка не достаточно полно отражает детали захвата — у стражей порядка просто не было времени: все внимание — на спецоперации. Кстати, Медведев — это второй задержанный в этом громком уголовном деле. Первым схватили Владислава Гмырю. Есть еще и третий злоумышленник Дмитрий Карачкин. Он в бегах.
Теперь задержанному Медведеву предстоит серия допросов. Первым делом следователи намерены выяснить, где скрывается третий вероятный преступник и откуда у подельников автоматы, пистолеты и ружья. Кстати, как говорят стражи порядка, именно Медведев был за рулем иномарки, уходил от погони и даже отстреливался. На видеокадрах экипаж патрульных преследует черную машину. Все происходит на городских улицах. Подозреваемый на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения, пытается оторваться. Обгоняет по встречной через сплошную, резко сворачивает во двор, после останавливает авто у обочины, выходит из салона без страха, что будет схвачен, и открывает шквальный огонь по патрульным. А спустя несколько минут он же провоцирует ДТП. Автомобильный регистратор запечатлел момент столкновения. Затем, бросив иномарку, Никита Медведев убегает с оружием в руках. В погоню бросается полицейский в бронежилете. А на фото видно что во время обыска нашли в брошенном авто. Подробнее — в репортаже НТВ.
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