В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

Спасатели в Краснодарском крае устраняют последствия непогоды, обрушившейся на регион накануне.
Из-за схода селя в горах Краснодарского края в туннеле оказались заблокированы более 30 человек. В МЧС сообщают, что уже завершили расчистку дороги.
В окрестностях Сочи прошел тропический ливень, из-за которого в некоторых местах сошли селевые потоки. На одном из участков дороги под землю почти полностью ушла иномарка. Вытащить машину и восстановить движение спасателям удалось к полуночи.
Специалисты продолжают устранять последствия урагана. Кроме того, в одном из горных районов ищут пропавшего туриста из Москвы. В назначенное время мужчина не вышел на связь, и в МЧС теперь проверяют труднодоступный участок местности.
Тем временем природные сюрпризы продолжаются. В Сети было опубликовано видео, снятое из салона самолета, зашедшего на посадку в Адлере между тремя смерчами.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
В окрестностях Сочи прошел тропический ливень, из-за которого в некоторых местах сошли селевые потоки. На одном из участков дороги под землю почти полностью ушла иномарка. Вытащить машину и восстановить движение спасателям удалось к полуночи.
Специалисты продолжают устранять последствия урагана. Кроме того, в одном из горных районов ищут пропавшего туриста из Москвы. В назначенное время мужчина не вышел на связь, и в МЧС теперь проверяют труднодоступный участок местности.
Тем временем природные сюрпризы продолжаются. В Сети было опубликовано видео, снятое из салона самолета, зашедшего на посадку в Адлере между тремя смерчами.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Комментарии