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  • 30.08, 15:40
    В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя. Краснодарский край, МЧС, погода, Сочи, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

    В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

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    В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

    В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

    В Сочи более 30 человек были заблокированы в туннеле после схода селя

      Спасатели в Краснодарском крае устраняют последствия непогоды, обрушившейся на регион накануне.

      Из-за схода селя в горах Краснодарского края в туннеле оказались заблокированы более 30 человек. В МЧС сообщают, что уже завершили расчистку дороги.

      В окрестностях Сочи прошел тропический ливень, из-за которого в некоторых местах сошли селевые потоки. На одном из участков дороги под землю почти полностью ушла иномарка. Вытащить машину и восстановить движение спасателям удалось к полуночи.

      смотретьСочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
      Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
      Специалисты продолжают устранять последствия урагана. Кроме того, в одном из горных районов ищут пропавшего туриста из Москвы. В назначенное время мужчина не вышел на связь, и в МЧС теперь проверяют труднодоступный участок местности.

      смотретьВ Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча
      В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча
      Тем временем природные сюрпризы продолжаются. В Сети было опубликовано видео, снятое из салона самолета, зашедшего на посадку в Адлере между тремя смерчами.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.

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