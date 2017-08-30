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  • 30.08, 14:10

    Медведев: экономика РФ перешла к росту, несмотря на санкции

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    Медведев: экономика РФ перешла к росту, несмотря на санкции

    Медведев: экономика РФ перешла к росту, несмотря на санкции

    Премьер-министр заявил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым условиям и перейти к росту.

    Глава правительства обратил внимание на рост грузооборота и экспорта, а также восстановление объемов инвестиций в основной капитал.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту».

    При этом премьер подчеркнул, что позитивные тенденции необходимо поддержать и укрепить, ведь от ситуации в экономике зависит «не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны», передает РИА Новости.

    Также Медведев, выступая на совещании по макропрогнозу и основным направлениям налоговой политики в 2018–2020 годах, в России есть необходимые ресурсы и инициативные люди для того, чтобы «создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений».

    Кроме того, говоря о подготовке бюджета на предстоящие 3 года, Медведев сообщил, что основная предварительная работа по формированию документа уже завершена.

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