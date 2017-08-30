Медведев: экономика РФ перешла к росту, несмотря на санкции

Премьер-министр заявил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым условиям и перейти к росту.
Глава правительства обратил внимание на рост грузооборота и экспорта, а также восстановление объемов инвестиций в основной капитал.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту».
При этом премьер подчеркнул, что позитивные тенденции необходимо поддержать и укрепить, ведь от ситуации в экономике зависит «не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны», передает РИА Новости.
Также Медведев, выступая на совещании по макропрогнозу и основным направлениям налоговой политики в 2018–2020 годах, в России есть необходимые ресурсы и инициативные люди для того, чтобы «создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений».
Кроме того, говоря о подготовке бюджета на предстоящие 3 года, Медведев сообщил, что основная предварительная работа по формированию документа уже завершена.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту».
При этом премьер подчеркнул, что позитивные тенденции необходимо поддержать и укрепить, ведь от ситуации в экономике зависит «не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны», передает РИА Новости.
Также Медведев, выступая на совещании по макропрогнозу и основным направлениям налоговой политики в 2018–2020 годах, в России есть необходимые ресурсы и инициативные люди для того, чтобы «создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений».
Кроме того, говоря о подготовке бюджета на предстоящие 3 года, Медведев сообщил, что основная предварительная работа по формированию документа уже завершена.
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