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  • 30.08, 14:09

    Фелпс вызвал Макгрегора на поединок в бассейне

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    Фелпс вызвал Макгрегора на поединок в бассейне

    Фелпс вызвал Макгрегора на поединок в бассейне

    Фелпс вызвал Макгрегора на поединок в бассейне
  • Фото Reuters © 2017

    • Знаменитый пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

    Фелпс предложил Макгрегору провести заплыв на скорость. Об этом пловец написал в своем микроблоге в Twitter.

    Майкл Фелпс: «Все эти разговоры… Может, мы поплаваем наперегонки?».




    Сам Макгрегор на вызов Фелпса пока никак не отреагировал.

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    Мэйвезер и МакГрегор объявили о перемирии перед поединком
    Напомним, Конор Макгрегор потерпел поражение в бою по правилам бокса от бывшего чемпиона мира Флойда Мэйвезера. Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой. За него ирландец получил фиксированный гонорар в 30 миллионов долларов, с учетом коммерческой прибыли совокупная прибыль спортсмена может вырасти в четыре раза.

    смотретьГонку Майкла Фелпса и акулы высмеяли в Интернете
    Гонку Майкла Фелпса и акулы высмеяли в Интернете
    Что касается Фелпса, то в июле титулованный американец устроил заплыв наперегонки с белой акулой. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне. Фелпс проиграл стометровку хищнице, показав результат в 38 секунд, акула преодолела это же расстояние за 36,1 секунды.

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