Фелпс вызвал Макгрегора на поединок в бассейне

Знаменитый пловец,
23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.
Фелпс предложил Макгрегору провести заплыв на скорость. Об этом пловец написал в своем микроблоге в Twitter.
Майкл Фелпс: «Все эти разговоры… Может, мы поплаваем наперегонки?».
Сам Макгрегор на вызов Фелпса пока никак не отреагировал.
Напомним, Конор Макгрегор потерпел поражение в бою по правилам бокса от бывшего чемпиона мира Флойда Мэйвезера. Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой. За него ирландец получил фиксированный гонорар в 30 миллионов долларов, с учетом коммерческой прибыли совокупная прибыль спортсмена может вырасти в четыре раза.
Что касается Фелпса, то в июле титулованный американец устроил заплыв наперегонки с белой акулой. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне. Фелпс проиграл стометровку хищнице, показав результат в 38 секунд, акула преодолела это же расстояние за 36,1 секунды.
Майкл Фелпс: «Все эти разговоры… Может, мы поплаваем наперегонки?».
All of this talk… Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 августа 2017 г.
Сам Макгрегор на вызов Фелпса пока никак не отреагировал.
Напомним, Конор Макгрегор потерпел поражение в бою по правилам бокса от бывшего чемпиона мира Флойда Мэйвезера. Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой. За него ирландец получил фиксированный гонорар в 30 миллионов долларов, с учетом коммерческой прибыли совокупная прибыль спортсмена может вырасти в четыре раза.
Что касается Фелпса, то в июле титулованный американец устроил заплыв наперегонки с белой акулой. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне. Фелпс проиграл стометровку хищнице, показав результат в 38 секунд, акула преодолела это же расстояние за 36,1 секунды.
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