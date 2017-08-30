Россиянка в Мьянме получила тюремный срок за хождение по храму в обуви

Российская туристка, отказавшаяся разуться в буддийском храме, осуждена на 7 месяцев заключения.
Суд в Мьянме приговорил российскую туристку к трудовому лагерю за то, что она ходила по буддийскому храму в обуви.
Женщина была задержана еще 1 августа в городе Багане в центральной части страны. Этот город знаменит старинными буддийскими пагодами. Туристка посетила несколько храмов, но не стала разуваться на входе, как это принято у буддистов. Местные жители сделали ей замечание, а потом вызвали полицию.
Суд обвинил женщину в оскорблении чувств верующих. Сначала ей было предложено заплатить штраф в 370 долларов, но она отказалась, и ее посадили в тюрьму на месяц. На днях туристку приговорили еще к 6 месяцам лишения свободы за нарушение миграционного законодательства. Отбывать наказание женщина будет в местном трудовом лагере, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Женщина была задержана еще 1 августа в городе Багане в центральной части страны. Этот город знаменит старинными буддийскими пагодами. Туристка посетила несколько храмов, но не стала разуваться на входе, как это принято у буддистов. Местные жители сделали ей замечание, а потом вызвали полицию.
Суд обвинил женщину в оскорблении чувств верующих. Сначала ей было предложено заплатить штраф в 370 долларов, но она отказалась, и ее посадили в тюрьму на месяц. На днях туристку приговорили еще к 6 месяцам лишения свободы за нарушение миграционного законодательства. Отбывать наказание женщина будет в местном трудовом лагере, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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