Вице-премьер Японии извинился за скандальные слова о Гитлере

В Японии разгорелся скандал
из-за слов министра финансов и вице-премьера о лидерских качествах Адольфа Гитлера.
Японский министр Таро Асо, выступая с лекцией перед молодыми политиками, решил подкрепить свой тезис о значении результата примером из истории Третьего рейха.
Таро Асо, министр финансов и вице-премьер Японии: «О мотивах политика не спрашивают. Важен результат. Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится».
Эти слова министра вызвали большой резонанс. А представители оппозиции потребовали отставки Асо. В результате вице-премьеру пришлось извиняться. Он признал, что допустил ошибку, «так как Гитлер в качестве примера явно не подходит», и решил взять свои слова обратно, сообщает сайт «Вести.Ru».
Надо сказать, что Асо уже позволял себе неоднозначные высказывания о Гитлере. Так, в 2013 году политик призвал Японию изучить опыт Третьего рейха, где после прихода Гитлера к власти «конституция была изменена почти незаметно».
Таро Асо, министр финансов и вице-премьер Японии: «О мотивах политика не спрашивают. Важен результат. Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится».
Эти слова министра вызвали большой резонанс. А представители оппозиции потребовали отставки Асо. В результате вице-премьеру пришлось извиняться. Он признал, что допустил ошибку, «так как Гитлер в качестве примера явно не подходит», и решил взять свои слова обратно, сообщает сайт «Вести.Ru».
Надо сказать, что Асо уже позволял себе неоднозначные высказывания о Гитлере. Так, в 2013 году политик призвал Японию изучить опыт Третьего рейха, где после прихода Гитлера к власти «конституция была изменена почти незаметно».
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