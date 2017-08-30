В освобожденном сирийском городе нашли пыточную и подземные ходы боевиков

Мирные жители из сирийского города Забадани постепенно возвращаются в разрушенные дома. За 5 лет, на протяжении которых здесь хозяйничали террористы, бывший курорт превратился в руины. Теперь его предстоит отстроить заново. Первое кафе и продуктовый магазин уже принимают посетителей.

До войны Забадани был известен на всю Сирию как курортный город. Люди добирались сюда на поездах. Сейчас для этого города слава курортной столицы уже в прошлом. Освободили населенный пункт от боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» весной этого года. Девять из десяти домов разрушены и восстановлению не подлежат. Больше трех месяцев шло разминирование улиц, только сейчас сюда стали возвращаться люди. Начали с разбора завалов и уборки мусора.



Марван Фаваз открыл самое первое кафе в Забадани и кормит всех рабочих простой едой. Местные власти определяют, с каких объектов надо начать восстановление города. Заново отстраивать надо буквально все. От вокзала почти ничего не осталось. Он был возведен в 1828 году. На противоположной стороне улицы стоит это отель, в котором раньше любили останавливаться сирийские и зарубежные туристы.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в подвалах Забадани чего только не найдешь — то сгоревшую зенитную установку боевиков, то пыточную, где главари «Джебхат-ан-Нусры» мучили людей, то морг, где складывали тела убитых.



Мухаммед Аллаха, главный инженер: «Очень тяжело было здесь жить. Не было воды, ничего не было. Только убивали… Люди были без культуры, без знаний. Только хотели стрелять и все».



В одном из подвалов обнаружен туннель, по которому боевики из здания мечети перетаскивали мины, снаряды и патроны. Битва за Забадани была тяжелой. По сути, сначала приходилось захватывать здание, а потом из-под земли выкуривать боевиков. Сеть подземных ходов у «Джебхат-ан-Нусры» была весьма разветвленная.



Несмотря на пережитые ужасы, город возрождается. Помимо кафе, здесь уже открылся и первый магазин. А через несколько дней в Забадани из Дамаска придет и первый грузовой поезд. Он доставит сюда стройматериалы.