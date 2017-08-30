В Москве перекроют ряд улиц в день празднования Курбан-байрама

В день празднования мусульманского праздника
Курбан-байрам 1 сентября на нескольких улицах ограничат движение автомобилей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности, движение транспорта ограничат с 02:00 до 11:00 вблизи Московской соборной мечети. Здесь нельзя будет проехать по улицам Дурова, Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), а также в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) и в Выползове переулке в районе дома 7.
В это же время для проезда автомобилей перекроют ряд улиц около Исторической мечети. Движение ограничат на Большой Татарской улице, а также в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Частичные перекроют Южнобутовскую улицу (от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), Минскую улицу (от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта), а также проспект Андропова напротив дома 11, корпуса 2.
Вблизи мечетей «Ярдям» и «Инам» на улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) движение транспорта будет затруднено начиная с 04:00 и до 11:00. Здесь перекроют проезд по крайней правой полосе. На этом участке улицы также приостановят посадку и высадку пассажиров наземного общественного транспорта.
Кроме того, с 07:00 до 08:30 для входа пассажиров будет закрыта станция метро «Минская».
Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). Отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
В это же время для проезда автомобилей перекроют ряд улиц около Исторической мечети. Движение ограничат на Большой Татарской улице, а также в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Частичные перекроют Южнобутовскую улицу (от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), Минскую улицу (от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта), а также проспект Андропова напротив дома 11, корпуса 2.
Вблизи мечетей «Ярдям» и «Инам» на улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) движение транспорта будет затруднено начиная с 04:00 и до 11:00. Здесь перекроют проезд по крайней правой полосе. На этом участке улицы также приостановят посадку и высадку пассажиров наземного общественного транспорта.
Кроме того, с 07:00 до 08:30 для входа пассажиров будет закрыта станция метро «Минская».
Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). Отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
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