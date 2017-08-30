На Урале хозяева растерзавших девочку собак предстали перед судом

Сегодня в Свердловской области начался суд над хозяевами собак, которые загрызли
7-летнюю девочку. Трагедия произошла в феврале в деревне Пальмино. Тело ребенка со следами укусов нашли на детской площадке.
Заседание по уголовному делу о гибели Полины проходит в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили не только потому, что дело касается несовершеннолетнего ребенка. Хозяева собак, растерзавших девочку заранее подали ходатайство с требованием оградить их от внимания прессы.
Как заявили родители погибшей перед началом процесса, они рассчитывают, что суд назначит виновным в гибели их дочери максимально суровое наказание. По словам матери, ни один из охотников во время следствия не признал вины и не раскаялся, хотя в первые дни после смерти Полины были какие-то попытки извиниться. Корреспондент Ольга Зенкова выяснила, что жена одного из подозреваемых даже предлагала деньги на похороны, а потом в адрес семьи посыпались угрозы и упреки.
Ольга Завидовская, мама Полины: «Они говорили, что мы сами виноваты в смерти. Раз наши дети умирают, это бог нас наказывает, это мы прокляты»
Трагедия произошла в феврале. Собаки напали на ребенка на площадке во дворе дома культуры, где Полина каталась на горке, пока ждала подруг с репетиции. В очередной раз спустившись на ледянке, девочка оказалась в зубах охотничьих псов. Судя по следам крови, они вцепились ей в шею и несколько минут таскали по двору. Скорее всего, ребенок даже не успел закричать. Тетя Полины была в тот момент в ДК, но о том, что с племянницей случилась беда, узнала, когда помочь ей уже было невозможно. Тело девочки в сугробе обнаружили подростки.
Алёна Фокина, тетя Полины: «„Я до последнего надеялась, что она живая. В ДК ее занесла“. Она вся была разодранная».
Растерзавшие Полину собаки, как выяснили следователи, держали в страхе весь поселок. О том, что эти псы натасканы на дичь, в деревне знал каждый. Соседи не раз просили посадить их на цепь, но охотники даже гордились кровожадностью своих питомцев, а сын одного из них хвастался в Интернете очередной жертвой — растерзанным котом.
По требованию полиции собак усыпили после того, как они загрызли ребенка. Охотникам предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Эта статья предусматривает как условное наказание, так и реальное лишение свободы на срок до 2 лет.
С февраля владельцы собак находились под подпиской о невыезде. Все это время, по словам местных жителей, они продолжали ездить на охоту и для этого завели новых собак. Теперь, правда, держат их на привязи.
Как заявили родители погибшей перед началом процесса, они рассчитывают, что суд назначит виновным в гибели их дочери максимально суровое наказание. По словам матери, ни один из охотников во время следствия не признал вины и не раскаялся, хотя в первые дни после смерти Полины были какие-то попытки извиниться. Корреспондент Ольга Зенкова выяснила, что жена одного из подозреваемых даже предлагала деньги на похороны, а потом в адрес семьи посыпались угрозы и упреки.
Ольга Завидовская, мама Полины: «Они говорили, что мы сами виноваты в смерти. Раз наши дети умирают, это бог нас наказывает, это мы прокляты»
Трагедия произошла в феврале. Собаки напали на ребенка на площадке во дворе дома культуры, где Полина каталась на горке, пока ждала подруг с репетиции. В очередной раз спустившись на ледянке, девочка оказалась в зубах охотничьих псов. Судя по следам крови, они вцепились ей в шею и несколько минут таскали по двору. Скорее всего, ребенок даже не успел закричать. Тетя Полины была в тот момент в ДК, но о том, что с племянницей случилась беда, узнала, когда помочь ей уже было невозможно. Тело девочки в сугробе обнаружили подростки.
Алёна Фокина, тетя Полины: «„Я до последнего надеялась, что она живая. В ДК ее занесла“. Она вся была разодранная».
Растерзавшие Полину собаки, как выяснили следователи, держали в страхе весь поселок. О том, что эти псы натасканы на дичь, в деревне знал каждый. Соседи не раз просили посадить их на цепь, но охотники даже гордились кровожадностью своих питомцев, а сын одного из них хвастался в Интернете очередной жертвой — растерзанным котом.
По требованию полиции собак усыпили после того, как они загрызли ребенка. Охотникам предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Эта статья предусматривает как условное наказание, так и реальное лишение свободы на срок до 2 лет.
С февраля владельцы собак находились под подпиской о невыезде. Все это время, по словам местных жителей, они продолжали ездить на охоту и для этого завели новых собак. Теперь, правда, держат их на привязи.
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