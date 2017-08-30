Алексей Воробьёв станцевал брейк-данс в проекте НТВ «Ты супер! Танцы»

До премьеры международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы» остается всего три дня. Перед ответственным выходом на сцену участников приезжают поддержать известные артисты. Алексей Воробьёв стал одним из первых звездных гостей танцевального проекта, он приехал к своему тезке —
16-летнему Алексею из Хвалынска.
Алексей, обладатель необычной двойной фамилии — Савельев-Белоусов, воспитанник школы-интерната города Хвалынска, Саратовской области. Лёша занимается брейк-дансом с 2011 года. В первом туре проекта он выступает в «родном» танцевальном стиле. Оказалось, что популярный певец Алексей Воробьёв тоже в юности увлекался брейк-дансом. На сцене проекта «Ты супер! Танцы» он не только исполнил свою зажигательную композицию, но и попробовал вспомнить основы уличных танцев.
Алексей Воробьёв, певец: «В подростковом возрасте я увлекался брейк-дансом и понимаю, что это огромный труд. Отбиваются бока, ноги, локти… Но в этой хореографии, помимо канонов, есть огромный простор для импровизации — и каждый танцор может показать себя таким, какой он есть. И это того стоит! Именно этот плюс брейк-данса и показал Лёша: он буквально говорил со зрителем на языке танца! Он большой молодец и талант. Я желаю ему не бояться: ведь все моменты, о которых человек однажды жалеет — это те, когда он испугался, сделал шаг назад».
Увидеть выступление Алексея Воробьёва и Алексея Савельева-Белоусова зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Алексей Воробьёв, певец: «В подростковом возрасте я увлекался брейк-дансом и понимаю, что это огромный труд. Отбиваются бока, ноги, локти… Но в этой хореографии, помимо канонов, есть огромный простор для импровизации — и каждый танцор может показать себя таким, какой он есть. И это того стоит! Именно этот плюс брейк-данса и показал Лёша: он буквально говорил со зрителем на языке танца! Он большой молодец и талант. Я желаю ему не бояться: ведь все моменты, о которых человек однажды жалеет — это те, когда он испугался, сделал шаг назад».
Увидеть выступление Алексея Воробьёва и Алексея Савельева-Белоусова зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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