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  • 30.08, 14:09

    Муфтий Москвы одобрил идею называть улицы городов именами мусульманских героев

    6 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Муфтий Москвы одобрил идею называть улицы городов именами мусульманских героев

    Муфтий Москвы одобрил идею называть улицы городов именами мусульманских героев

    Муфтий Москвы одобрил идею называть улицы городов именами мусульманских героев
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • В Московском муфтияте приветствуют инициативу присваивать имена мусульманских героев улицам российских городов.

    Предложение Всемирного русского народного собора увековечить в названиях улиц память исламских религиозных лидеров, которые ценой жизни отстаивали традиционные ценности, приветствовал Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов.

    Альбир Крганов, Муфтий Москвы и Центрального региона России: «Глубоко символично, что накануне Курбан-байрама Всемирный русский народный собор вышел с подобной инициативой. Это показатель внутреннего состояния нашего общества, состояния глубокого взаимоуважения между нашими народами и религиями. Кроме того, увековечивание имен этих очень достойных граждан нашего Отечества станет назиданием будущим поколениям».

    По информации «Интерфакса», часть исламских деятелей, именами которых предлагается называть улицы, принадлежат к числу наших современников и погибли в ходе терактов. В частности, речь идет о заместителе муфтия Татарстана Валиулле Якупове, убитом в Казани 19 июля 2012 года, а также Саиде Ацаеве, более известном как Саид Чиркейский, убитый 28 августа 2012 года в Дагестане.

    Крганов отметил, что возглавляемое им Духовное собрание мусульман России планирует ряд мероприятий в Москве, Петербурге и Казани в поддержку этих переименований.

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