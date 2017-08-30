Муфтий Москвы одобрил идею называть улицы городов именами мусульманских героев

В Московском муфтияте приветствуют инициативу присваивать имена мусульманских героев улицам российских городов.
Предложение Всемирного русского народного собора увековечить в названиях улиц память исламских религиозных лидеров, которые ценой жизни отстаивали традиционные ценности, приветствовал Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов.
Альбир Крганов, Муфтий Москвы и Центрального региона России: «Глубоко символично, что накануне Курбан-байрама Всемирный русский народный собор вышел с подобной инициативой. Это показатель внутреннего состояния нашего общества, состояния глубокого взаимоуважения между нашими народами и религиями. Кроме того, увековечивание имен этих очень достойных граждан нашего Отечества станет назиданием будущим поколениям».
По информации «Интерфакса», часть исламских деятелей, именами которых предлагается называть улицы, принадлежат к числу наших современников и погибли в ходе терактов. В частности, речь идет о заместителе муфтия Татарстана Валиулле Якупове, убитом в Казани 19 июля 2012 года, а также Саиде Ацаеве, более известном как Саид Чиркейский, убитый 28 августа 2012 года в Дагестане.
Крганов отметил, что возглавляемое им Духовное собрание мусульман России планирует ряд мероприятий в Москве, Петербурге и Казани в поддержку этих переименований.
Альбир Крганов, Муфтий Москвы и Центрального региона России: «Глубоко символично, что накануне Курбан-байрама Всемирный русский народный собор вышел с подобной инициативой. Это показатель внутреннего состояния нашего общества, состояния глубокого взаимоуважения между нашими народами и религиями. Кроме того, увековечивание имен этих очень достойных граждан нашего Отечества станет назиданием будущим поколениям».
По информации «Интерфакса», часть исламских деятелей, именами которых предлагается называть улицы, принадлежат к числу наших современников и погибли в ходе терактов. В частности, речь идет о заместителе муфтия Татарстана Валиулле Якупове, убитом в Казани 19 июля 2012 года, а также Саиде Ацаеве, более известном как Саид Чиркейский, убитый 28 августа 2012 года в Дагестане.
Крганов отметил, что возглавляемое им Духовное собрание мусульман России планирует ряд мероприятий в Москве, Петербурге и Казани в поддержку этих переименований.
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