Министерство образования отказалось переносить День знаний на 1 октября

В Минобрнауки прокомментировали предложение депутатов перенести День знаний на 1 октября.
В ведомстве подчеркнули, что День знаний 1 сентября уже стал традицией, и менять ее министерство не намерено.
Что же касается предложения сдвинуть начало учебного, то, отметили в Минобрнауки, ранее эта идея уже обсуждалась, однако не нашла поддержки у родителей и преподавателей, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года в школах. По мнению депутатов от ЛДПР, которые стали авторами инициативы, закон позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», а регионы смогут сами регулировать начало и конец занятий в соответствии с климатическими, национальными и иными особенностями конкретного муниципального образования.
Что же касается предложения сдвинуть начало учебного, то, отметили в Минобрнауки, ранее эта идея уже обсуждалась, однако не нашла поддержки у родителей и преподавателей, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года в школах. По мнению депутатов от ЛДПР, которые стали авторами инициативы, закон позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», а регионы смогут сами регулировать начало и конец занятий в соответствии с климатическими, национальными и иными особенностями конкретного муниципального образования.
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