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  • 30.08, 12:38

    Министерство образования отказалось переносить День знаний на 1 октября

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    Министерство образования отказалось переносить День знаний на 1 октября

    Министерство образования отказалось переносить День знаний на 1 октября

    В Минобрнауки прокомментировали предложение депутатов перенести День знаний на 1 октября.

    В ведомстве подчеркнули, что День знаний 1 сентября уже стал традицией, и менять ее министерство не намерено.

    Что же касается предложения сдвинуть начало учебного, то, отметили в Минобрнауки, ранее эта идея уже обсуждалась, однако не нашла поддержки у родителей и преподавателей, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года в школах. По мнению депутатов от ЛДПР, которые стали авторами инициативы, закон позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», а регионы смогут сами регулировать начало и конец занятий в соответствии с климатическими, национальными и иными особенностями конкретного муниципального образования.

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