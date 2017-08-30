В США уволен профессор за слова о наказании Техаса за поддержку Трампа

Американский профессор социологии Кеннет Стори назвал тропический шторм «Харви» заслуженным наказанием населения штата Техас за поддержку на выборах 2016 года Дональда Трампа.
В университете города Тампа (штат Флорида) уволили профессора социологии Кеннета Стори после его публикаций в Twitte о том, что затопленный после урагана «Харви» Техас несет «заслуженное» наказание за поддержку Дональда Трампа на выборах в 2016 году.
Дирекция вуза: «Мы осуждаем подобные комментарии и настроения, так как понимаем, какую боль причинила эта безответственная акция. Стори освобожден от исполнения своих обязанностей в Университете Тампы, его лекции поручено вести кафедре социологии».
Профессор Стори опубликовал в соцсетях запись про то, что ураган «Харви» был уготован Техасу. «Надеюсь, это поможет им (жителям Техаса) понять, что Республиканской партии нет до них никакого дела», — подчеркнул автор. На вопрос пользователей, заслуживают ли сторонники Трампа и во Флориде подобного наказания, Стори ответил утвердительно: «Да, проголосовавшие за него тоже заслуживают такого». В Сети преподавателя раскритиковали, в итоге он удалил свои записи и извинился. «Я глубоко сожалею о заявлении, которое разместил вчера. Я никогда не желал ничего плохого кому-либо. Я надеюсь на то, что у всех, кого затронул „Харви“, все скоро опять будет в порядке», — написал Стори.
Ранее сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на погибших из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения в Техасе. На рисунке изображены наполовину утонувшие знамена Третьего рейха. Из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. Подпись к рисунку: «Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе».
«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган «Харви» в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, еще около 450 пострадали.
Дирекция вуза: «Мы осуждаем подобные комментарии и настроения, так как понимаем, какую боль причинила эта безответственная акция. Стори освобожден от исполнения своих обязанностей в Университете Тампы, его лекции поручено вести кафедре социологии».
Профессор Стори опубликовал в соцсетях запись про то, что ураган «Харви» был уготован Техасу. «Надеюсь, это поможет им (жителям Техаса) понять, что Республиканской партии нет до них никакого дела», — подчеркнул автор. На вопрос пользователей, заслуживают ли сторонники Трампа и во Флориде подобного наказания, Стори ответил утвердительно: «Да, проголосовавшие за него тоже заслуживают такого». В Сети преподавателя раскритиковали, в итоге он удалил свои записи и извинился. «Я глубоко сожалею о заявлении, которое разместил вчера. Я никогда не желал ничего плохого кому-либо. Я надеюсь на то, что у всех, кого затронул „Харви“, все скоро опять будет в порядке», — написал Стори.
Ранее сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на погибших из-за шторма «Харви» и вызванного им наводнения в Техасе. На рисунке изображены наполовину утонувшие знамена Третьего рейха. Из воды торчат поднятые в нацистском приветствии руки. Подпись к рисунку: «Бог есть! Он утопил всех неонацистов в Техасе».
«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган «Харви» в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, еще около 450 пострадали.
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