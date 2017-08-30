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  • 30.08, 12:38

    Российские спортсмены стали четвертыми на Универсиаде в Тайбэе

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    Российские спортсмены стали четвертыми на Универсиаде в Тайбэе

    Российские спортсмены стали четвертыми на Универсиаде в Тайбэе

    Российские спортсмены заняли итоговое четвертое место в общекомандном медальном зачете Универсиады, завершившейся в Тайбэе (Тайвань).

    Всего на счету российских спортсменов 94 награды. Среди них 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых.

    В последний соревновательный день российские ватерполисты выиграли серебро. В финале сборная России уступила сербам (4:15).

    Победителями же медального зачета стали японцы, которые завоевали 37 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых наград. Второе место заняла команда Южной Кореи (30–22-30), а третье — сборная Тайваня (26–34-30).

    Позднее сегодня в Тайбэе состоится церемония закрытия Универсиады.

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