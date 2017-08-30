Чемпионка мира по боксу умерла на тренировке в 26 лет

Действующая чемпионка мира по боксу Анжелик Дюшман скончалась в возрасте 26 лет.
Чемпионка мира по боксу в полулегком весе француженка Анжелик Дюшман умерла вв возрасте 26 лет. На тренировке ей внезапно стало плохо. Дюшман сделали массаж сердца, отправили в больницу, но спасти спортсменку не удалось. Врачи считают, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии, сообщает портал Geo.tv.
Дюшман завоевала титул чемпионки мира по версии Всемирной федерации бокса (WBF) в 2017 году. Ее следующий бой должен был состояться в сентябре.
Отец спортсменки, чемпион Франции по боксу, умер в 2013 году от сердечного приступа.
Дюшман завоевала титул чемпионки мира по версии Всемирной федерации бокса (WBF) в 2017 году. Ее следующий бой должен был состояться в сентябре.
Отец спортсменки, чемпион Франции по боксу, умер в 2013 году от сердечного приступа.
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