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  • 30.08, 12:38

    Чемпионка мира по боксу умерла на тренировке в 26 лет

    1 комментарий
    Чемпионка мира по боксу умерла на тренировке в 26 лет

    Чемпионка мира по боксу умерла на тренировке в 26 лет

    Чемпионка мира по боксу умерла на тренировке в 26 лет

    Действующая чемпионка мира по боксу Анжелик Дюшман скончалась в возрасте 26 лет.

    Чемпионка мира по боксу в полулегком весе француженка Анжелик Дюшман умерла вв возрасте 26 лет. На тренировке ей внезапно стало плохо. Дюшман сделали массаж сердца, отправили в больницу, но спасти спортсменку не удалось. Врачи считают, что причиной смерти стала эмболия легочной артерии, сообщает портал Geo.tv.

    Дюшман завоевала титул чемпионки мира по версии Всемирной федерации бокса (WBF) в 2017 году. Ее следующий бой должен был состояться в сентябре.

    Отец спортсменки, чемпион Франции по боксу, умер в 2013 году от сердечного приступа.

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