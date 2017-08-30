Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели Playboy: фото

Новозеландская модель Playboy Сара Харрис рассказала, что большая силиконовая грудь разрушила ее жизнь.
О своей проблеме Харрис рассказала на своем YouTube-канале. По словам 23-летней модели, после того как она хирургическим путем увеличила грудь до четвертого размера, ее жизнь превратилась в сплошное мучение.
Девушка пожаловалась на сильные боли, которые начали преследовать ее после операции, и отметила, что из-за большой груди ее перестали приглашать на фотосессии в журналах. К тому же, добавила Харрис, теперь ей постоянно приходится маскировать следы, оставшиеся после хирургической процедуры.
Поэтому модель обратилась к другим девушкам с просьбой хорошо подумать, прежде чем идти на подобную операцию, и пообещала обязательно уменьшить размер груди, чтобы снова чувствовать себя комфортно.
При этом, как отмечают Dni.Ru, несмотря на личные проблемы, Харрис остается популярной у интернет-пользователей. На ее в Instagram подписаны более 1,5 миллиона человек.
Девушка пожаловалась на сильные боли, которые начали преследовать ее после операции, и отметила, что из-за большой груди ее перестали приглашать на фотосессии в журналах. К тому же, добавила Харрис, теперь ей постоянно приходится маскировать следы, оставшиеся после хирургической процедуры.
Поэтому модель обратилась к другим девушкам с просьбой хорошо подумать, прежде чем идти на подобную операцию, и пообещала обязательно уменьшить размер груди, чтобы снова чувствовать себя комфортно.
При этом, как отмечают Dni.Ru, несмотря на личные проблемы, Харрис остается популярной у интернет-пользователей. На ее в Instagram подписаны более 1,5 миллиона человек.
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