В Брянске торговцев шаурмой отправили в тюрьму за отравление 7 человек

Два торговца шаурмой, которой отравились несколько жителей Брянска, получили по 1,5 года колонии общего режима.
В Брянске вынесли приговор торговцам шаурмой, которой отравились семь человек. Бизнесмены отправятся в колонию на 1 год и 6 месяцев.
Предпринимателям предъявили обвинения по статье «Производство, хранение в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
По делу проходит и третий торговец, однако мужчине удалось скрыться. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, сообщает РИА Новости.
Этим летом сообщения о массовом отравлении шаурмой поступали из многих российских регионов. Так, в Ростовской области в городе Новочеркасске уличной едой отравились около 50 человек, многих пришлось госпитализировать. В Оренбургской области в больницу попали 16 человек, в том числе трое детей.
Предпринимателям предъявили обвинения по статье «Производство, хранение в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
По делу проходит и третий торговец, однако мужчине удалось скрыться. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, сообщает РИА Новости.
Этим летом сообщения о массовом отравлении шаурмой поступали из многих российских регионов. Так, в Ростовской области в городе Новочеркасске уличной едой отравились около 50 человек, многих пришлось госпитализировать. В Оренбургской области в больницу попали 16 человек, в том числе трое детей.
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